Представители «ЭМ-КАБЕЛЬ» обсудили ключевые проблемы кабельной отрасли на встрече в Череповце
16 апр. 2025, 17:45
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В городе Череповец состоялась конференция представителей кабельной промышленности, организованнная компанией «Северсталь-метиз». Участники мероприятия активно включились в обсуждение наиболее важных технических и экономических вопросов отрасли.
Особое внимание участники обратили на взаимодействие между поставщиками и производителями, подчеркивая важность эффективной коммуникации для дальнейшего роста предприятий и всей кабельной сферы.
Форумы такого уровня предоставляют уникальную возможность поделиться практическим опытом, установить новые деловые контакты и оценить перспективы будущего сотрудничества. Постоянное стремление быть в курсе новейших технологий и внедрение полученных знаний в работу способствует развитию компаний-участников.