Представители «ЭМ-КАБЕЛЬ» обсудили ключевые проблемы кабельной отрасли на встрече в Череповце

16 апр. 2025, 17:45
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Источник:
ООО ЭМ-КАБЕЛЬ
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В городе Череповец состоялась конференция представителей кабельной промышленности, организованнная компанией «Северсталь-метиз». Участники мероприятия активно включились в обсуждение наиболее важных технических и экономических вопросов отрасли.

Особое внимание участники обратили на взаимодействие между поставщиками и производителями, подчеркивая важность эффективной коммуникации для дальнейшего роста предприятий и всей кабельной сферы.

Форумы такого уровня предоставляют уникальную возможность поделиться практическим опытом, установить новые деловые контакты и оценить перспективы будущего сотрудничества. Постоянное стремление быть в курсе новейших технологий и внедрение полученных знаний в работу способствует развитию компаний-участников.

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ЭМ-КАБЕЛЬ
На территории Республики Мордовия успешно развивается Группа Компаний «Оптикэнерго», включающая на сегодняшний день 22 диверсифицированных предприятия. Промышленные предприятия группы специализируются на освоении и производстве высокотехнологичной инновационной продукции. По данным международной ассоциации «Электрокабель» Группа Компаний «Оптикэнерго» является одним из лидеров по производству кабельно-проводниковой продукции. ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», входящее в эту группу компаний – новое современное предприятие, начавшее свою деятельность 25 марта 2010 года.