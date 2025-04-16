Представители «ЭМ-КАБЕЛЬ» обсудили ключевые проблемы кабельной отрасли на встрече в Череповце

В городе Череповец состоялась конференция представителей кабельной промышленности, организованнная компанией «Северсталь-метиз». Участники мероприятия активно включились в обсуждение наиболее важных технических и экономических вопросов отрасли.

Особое внимание участники обратили на взаимодействие между поставщиками и производителями, подчеркивая важность эффективной коммуникации для дальнейшего роста предприятий и всей кабельной сферы.

Форумы такого уровня предоставляют уникальную возможность поделиться практическим опытом, установить новые деловые контакты и оценить перспективы будущего сотрудничества. Постоянное стремление быть в курсе новейших технологий и внедрение полученных знаний в работу способствует развитию компаний-участников.