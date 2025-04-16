Специалисты «Мордовэнерго» в апреле повысят надежность четырех подстанций

В рамках программы технического обслуживания будет выполнен ремонт подстанций (ПС) 110 кВ: ПС «Жегалово», ПС «Кочелаево», ПС «Пятина», ПС «Сабаево». Все они расположены в районах республики. До конца месяца специалисты проведут плановое техническое обслуживание 29 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, линий электропередачи различного уровня напряжения: ВЛ 10-0,4 кВ – 58,07 км.

Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» интенсивно проводят работы по расчистке трасс воздушных линий электропередачи. На линиях 110 кВ площадь расчистки составит 0,31 га, на ВЛ 0,4-10-35 кВ – 14,6 га. Применяется механизированный и ручной способ удаления древесно-кустарниковой растительности, в том числе при помощи специальной мульчерной техники. Ремонтные работы проводятся для повышения надежности, качества и безопасности электроснабжения потребителей, промышленных и сельскохозяйственных предприятий региона.

Всего на реализацию ремонтной программы в апреле будет направлено более 12 млн рублей.