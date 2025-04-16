В Москве проведут строительство многопрофильного комплекса

Строительство многопрофильного комплекса ГБУЗ «ДГКБ им. Н. Ф. Филатова ДЗМ» проведут в г. Москве, ул. Алябьева, д. 7/33, сообщает RosTender.info. Поучаствовать в конкурсе на выбор подрядной организации можно до 5 мая.

Планировку нового комплекса выполнят с учётом требований медицинской логистики, что обеспечит оптимальное и комфортное передвижение пациентов и медперсонала. В стационаре появятся возможности для применения самого широкого спектра диагностических и лечебных технологий оказания плановой и экстренной медицинской помощи. На данном этапе необходимо провести демонтаж зданий и сооружений, попадающих в пятно застройки, демонтаж инженерных сетей, демонтаж и строительство трансформаторной подстанции и распределительной трансформаторной подстанции с устройством площадки и проезда. Срок завершения выполнения работ — в течение 240 (двести сорок) дней с момента заключения контракта. Бюджет г. Москвы на строительство потратит 640 млн рублей.