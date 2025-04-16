В ОЭЗ «Технополис Москва» открылась демозона с инновационными разработками резидентов

На площадке «Алабушево» особой экономической зоны Москвы открылась демозона, где свои передовые решения разместили свыше 30 зеленоградских производители микроэлектроники, медизделий, фотонных схем и других высокотехнологичных изделий. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Степан Коваленко.

«Зеленоградская площадка «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» стала флагманом для размещения и развития межотраслевых кластеров: фармацевтического и фотоники и микроэлектроники. Сегодня здесь работают и реализуют свои проекты в микроэлектронике, ИТ-технологиях, медицине и фармацевтике более 65 высокотехнологичных предприятий. Познакомиться поближе с их инновационными изделиями можно в рамках демозоны, которая уже включает свыше 100 экспонатов от 30 производителей», – уточнил Степан Коваленко.

В демонстрационном пространстве можно увидеть изделия ведущего отечественного чипмейкера – завода «Микрон». Это микроконтроллеры для социальных и транспортных карт «Москвенок» и «Тройка», банковских карт «МИР», а также первый полностью отечественный микроконтроллер с ядром на открытой архитектуре RISC-V, предназначенный для устройств промышленной автоматизации и интернета вещей, интеллектуальных сетей, охранных систем, мониторинга.

Резидент ОЭЗ столицы «Завод Протон», выпускающий изделия радиоэлектроники, выставил два зондовых микроскопа, один из которых может работать в условиях сильной радиации в перчаточных и горячих камерах атомных реакторов, а другой – в космосе в виде спутника Земли для анализа пыли и воздействий солнечного ветра. Оба изделия не имеют аналогов в мире.

Ведущий российский научно-исследовательский центр по проведению научно-технологических исследований в области микро- и наноэлектроники – компания-резидент «НИИМЭ» презентовала программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Звезда», предназначенный для криптографической защиты информации в сетях промышленного Интернета вещей (IIoT) и устройств критической информационной инфраструктуры. Ключевой элемент безопасности комплекса – специализированный микроконтроллер, обеспечивающий хранение криптографических ключей и выполнение криптографических алгоритмов, разработан резидентом и будет выпускаться в России, что повышает надежность устройства.

Представители фармацевтического кластера площадки «Алабушево» в лице компаний-резидентов «Генериум Некст», «Биокад», «Велфарм-М» и «Р-Опра» представили свои биотехнологические препараты для лечения тяжелых социально значимых заболеваний, часть из которых впервые производится в России.