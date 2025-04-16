В Тюменской области энергетики оснастят современным проводом более 100 км ЛЭП

В 2025 году «Россети Тюмень» смонтируют около 110 километров самонесущего изолированного провода (СИП) на линиях электропередачи в Тюменской области. Выполнение технических мероприятий позволит повысить надежность электроснабжения жителей в трех районах и городском округе. На эти цели компания направит порядка 46 млн рублей.

Самонесущий изолированный провод обладает повышенной износостойкостью, устойчивостью к ветровым нагрузкам, гололедообразованию, налипанию снега и иным неблагоприятным погодным условиям. Энергетики применят такой провод при плановом ремонте ЛЭП в Сладковском, Вагайском районах и Заводоуковском городском округе. Более 40 километров линий электропередачи с использованием СИП обновят на территории самого густонаселенного муниципалитета – Тюменского района. В ходе работ на линейных объектах также смонтируют новые траверсы, изоляторы и разъединители.

Применение современного оборудования и материалов на энергообъектах позволяет свести к минимуму риски технологических нарушений и снизить потери электроэнергии. Как сообщалось ранее, всего в 2025 году на ремонтную кампанию в Тюменской области системообразующая электросетевая организация планирует направить 1,6 млрд рублей.