В первом квартале «Пензаэнерго» исполнило более 600 договоров технологического присоединения

Объем мощности, выданной филиалом ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» новым потребителям в первом квартале 2025 года, составил 23 МВт. Компания исполнила свои обязательства перед заявителями в части технологического присоединения (ТП) по 604 договорам, из которых 108 заключены с юридическими лицами, 496 – с физическими.

В рамках работ по ТП построено и реконструировано 12,63 км распределительных сетей 6-10/0,4 кВ, 5 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ общей мощностью 0,95 МВА. Также энергетики смонтировали 589 приборов и измерительных комплексов учета. Среди присоединенных объектов – 429 индивидуальных и малоквартирных жилых дома, 52 гаража, 15 антенно-мачтовых сооружений и базовых станций сотовой связи, 14 линий освещения дорог и тротуаров, а также магазины, склады, крытая автостоянка, гостиница и др.

Самые крупные среди присоединенных объектов – ТП-10/0,4 кВ мощностью 1,2 МВт для электроснабжения двух 17-этажных жилых домов в Пензе, электрооборудование мощностью 4,9 МВт для обеспечения электроэнергией многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями в Пензенском районе.

Подать заявку на технологическое присоединение можно на Портале электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф), в мобильном приложении «Россети – личный кабинет», на портале Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220 и 220 – для мобильных телефонов. Звонок бесплатный.