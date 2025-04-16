Выставка и форум RENWEX 2025

С 22 по 24 апреля 2025 г. в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», в павильоне «Форум», состоятся международная выставка и форум «Энергосбережение, зеленая энергетика и электротранспорт» – RENWEX 2025. Мероприятие проводится АО «ЭКСПОЦЕНТР» при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), Ассоциации малой энергетики и Национального агентства по энергосбережению и возобновляемым источникам энергии (НАЭВИ) под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

RENWEX уверенно закрепила статус ведущей в России площадки для демонстрации решений в области возобновляемой энергетики и зарядной инфраструктуры. Участники обсудят стратегические направления развития отраслей, представят технологические инновации и обменяются опытом внедрения чистых источников энергии и развития электрозаправочных станций.

Экспозиция

В 2025 году на площади более 2 000 кв. м представлены технологии в сфере ВИЭ, энергосбережения, электротранспорта и зарядной инфраструктуры. В выставке принимают участие около 100 компаний из 5 стран: России, Китая, Турции, Испании и Индии.

Наиболее известные компании среди иностранных участников: ORBIS (Испания) – зарядные станции для электромобилей; Aioties (Китай) – солнечные модули и накопители энергии; Hubei Huachu New Energy (Китай) – литий-титанатные аккумуляторы; Solterra Technologies (Индия) – решения для обслуживания электромобилей; ASPOWER (Турция) – оборудование в сфере ВИЭ и быстрой зарядки.

Среди российских участников: Sitronics Electro, Rewatt, «Парус электро», Pandora, РКБ «Глобус», «ТИГАРБО ЭКО», «Инкотекс», «Чувашкабель», СВЭЛ, НТЦ «Приводная техника» и др.

В этом году расширилась международная география участников, а также увеличилось число российских компаний. Особый интерес посетители выставки проявляют к зарядной инфраструктуре для электротранспорта.

Деловая программа

Деловая программа форума RENWEX 2025 традиционно является интеллектуальным ядром выставки и отражает ключевые направления развития отрасли: устойчивую энергетику, электромобильность, зарядную инфраструктуру, локализацию технологий и энергетическую безопасность.

Форум объединит более 10 мероприятий: стратегические сессии, панельные дискуссии, круглые столы, презентации и питч-сессии.

Ключевые мероприятия форума проходят в течение трех дней, каждый из которых посвящен отдельной теме.

День 1. Зеленая энергетика

Фокус на развитие зеленой энергетики и международное сотрудничество.

Стратегическая сессия «Траектория развития зеленой энергетики в России и в мире: что нового?» – ключевое пленарное мероприятие, в центре внимания которого окажутся новые подходы к устойчивому энергопереходу, международные тренды и вызовы.

Сессия «Международное сотрудничество в чистой энергетике», организованная совместно с Национальным координационным центром международного делового сотрудничества, соберет дипломатов, ученых и представителей транснациональных компаний из Египта, ОАЭ, Республики Беларусь и др.

Сессия «Развитие интеллектуальной энергетики на изолированных территориях» под эгидой Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики – о конкретных технологиях для труднодоступных регионов.

Круглый стол «Возобновляемая энергия и кадровый потенциал: вызовы и перспективы» – о том, кто и как будет обеспечивать энергетическую трансформацию в будущем.

День 2. Электротранспорт

Фокус на электротранспорт и зарядную инфраструктуру.

Форум «Электротранспорт: от концепции к результатам» – об опыте российских производителей электромобилей и планах по развитию зарядной сети.

Открытая сессия «Зарядись. Заряди. Заработай!» – формат живого диалога между поставщиками решений и потенциальными партнерами.

Панельная дискуссия «Заряжая будущее» (в двух частях) – площадка для демонстрации новейших технологий, а также питч-сессия, где разработчики представят свои продукты потенциальным инвесторам и заказчикам.

День 3. Энергосбережение и технологии

Фокус на энергосбережение, микрогенерацию и накопители энергии.

Сессия «Практические аспекты собственного энергоснабжения» (Ассоциация малой энергетики) – о локальных системах энергоснабжения для бизнеса и инфраструктуры.

Сессия «Малая гидроэнергетика и гибридные энергокомплексы» – совместный проект с НАЭВИ и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.

Круглый стол «Системы накопления энергии: потенциал развития научно-производственной базы» – об интеграции накопителей в энергетические системы, разработке аккумуляторов и вопросах локализации.

Все мероприятия будут сопровождаться демонстрацией технологий, презентуемых в экспозиции выставки, деловым общением, прямыми переговорами и установлением новых партнерских взаимоотношений. RENWEX 2025 станет не только витриной технологий, но и стратегическим форумом, определяющим будущее отечественной энергетики и транспорта.

Среди участников – компании «Яндекс Заправки», PUNKT E, Pandora, Sitronics Electro, Rewatt, «Энергоинновации», «Росэнергоатом», «Моторинвест», ГАЗ, КАМАЗ, «Москвич» и др. В обсуждениях участвуют представители Минпромторга России, Минэнерго России, Государственной Думы ФС РФ, ведущих компаний энергетического сектора, научных организаций и ассоциаций отрасли.

Партнеры

ООО «МАЭСТРО» – Партнер деловой программы

– Партнер деловой программы АО «РКБ «Глобус» – Партнер деловой программы

– Партнер деловой программы ООО «ЛАБОРАТОРИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ» – Партнер выставки

– Партнер выставки Телеканал «Авто Плюс» – Официальный медиапартнер выставки

Выставка работает 22–23 апреля с 10:00 до 18:00, 24 апреля – с 10:00 до 16:00.

Официальное открытие состоится 22 апреля в 10:30 в павильоне «Форум», конференц-зал №1.