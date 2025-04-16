Адыгейский филиал «Россети Кубань» отремонтировал 130 км ЛЭП

В Адыгейском филиале энергокомпании «Россети Кубань» с начала 2025 года энергетики выполнили капитальный ремонт высоковольтных и распределительных линий электропередачи (ЛЭП) совокупной протяженностью более 128 км. ЛЭП обеспечивают подачу электроэнергии в населенные пункты Апшеронского, Белореченского районов Краснодарского края и Гиагинского, Майкопского, Красногвардейского, Кошехабльского, Шовгеновского районов, а также пригорода Майкопа Республики Адыгея.

На линейных объектах специалисты заменили более тысячи изоляторов, 275 опор, свыше 23 км голого провода на самонесущий изолированный провод, который обладает высокими техническими характеристиками. Он безопасен и экономичен в эксплуатации, не подвержен ветровым нагрузкам, что в значительной степени повышает надежность и качество электроснабжения.

Для профилактики технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода линий электропередачи во время непогоды энергетики выполнили расчистку охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности на площади более 113 га. В настоящее время завершена расчистка высоковольтных ЛЭП «Черемушки – Хаджох», «Центральная – Черемушки», ведутся работы на воздушной линии электропередачи «Краснодарская ТЭЦ – Тверская».

Адыгейские электрические сети обеспечивают электроэнергией восемь муниципальных образований Краснодарского края и Республики Адыгея с общей численностью населения порядка 550 тыс. человек. Протяженность обслуживаемых предприятием ЛЭП разного уровня напряжения составляет более 9 тыс. км.