Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов принял участие в презентации ежегодного обзора «Индустриальные парки России – 2025».

В начале мероприятия Антон Алиханов рассказал о реализации инфраструктурных проектов в Российской Федерации, а также о планах по созданию индустриальных зон за рубежом.

Создание такой промышленной инфраструктуры в России началось в 2013 году, и на сегодняшний день региональная сеть индустриальных парков насчитывает 368 площадок. При этом 108 из них включены в федеральный реестр и могут получать весь спектр мер господдержки.

За последние два года при поддержке Ассоциации индустриальных парков России был принят ряд нормативных изменений, уточняющих требования к инфраструктуре промышленных объектов. Так, было урегулировано использование залогового имущества, упрощен процесс оформления проектов реиндустриализации, расширены организационно-правовые формы управляющих компаний парков и закреплена возможность их работы в качестве обособленных подразделений.

В 2024 году Минпромторг России также снизил требования к паркам, расположенным в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Это необходимая мера, чтобы ускорить процесс восстановления и развития промышленного потенциала новых регионов.

Если говорить о предстоящей работе, в трехлетнем бюджете на поддержку парков предусмотрено в общей сложности порядка 103 млрд рублей. Поскольку за Минпромторгом закреплены полномочия по координации всех мер стимулирования, применяемых к инд.паркам и технопаркам, мы заинтересованы в том, чтобы круг потенциальных получателей был как можно больше, - сообщил Антон Алиханов.

Еще одно направление, которое может придать дополнительный импульс развитию российских индустриальных парков – это предоставление расширенного спектра услуг для резидентов промышленных площадок. Ряд регионов уже начинает развивать формат, где наряду с инженерными коммуникациями и готовыми площадями изначально создаются помещения лайт-индастриал, и даже социальная инфраструктура. В этом прежде всего заинтересованы представители малого и среднего высокотехнологичного бизнеса. Данный сектор является основой кооперационных цепочек и пула производителей комплектующих для многих крупных компаний.

До 2030 года нам предстоит обеспечить создание не менее 100 индустриальных парков и промышленных зон. Рассчитываем с этой задачей справиться, при активном участии руководства регионов. Кроме того, у нас есть интерес к созданию российских индустриальных зон за пределами страны. Как вы знаете, с узбекскими коллегами уже есть определённые результаты по таким проектам как «Чирчик» и «Джизак». Мы ведем работу по аналогичным объектам с Киргизией, Азербайджаном и Таджикистаном. В этом направлении Ассоциация индустриальных парков также является самым активным участником, - подытожил глава Минпромторга России.