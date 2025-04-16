Филиал ПАО «Россети» модернизировал защитную автоматику ключевых энергообъектов Тверской области

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Центра установили автономные цифровые регистраторы аварийных событий на пяти магистральных объектах Тверской области – подстанциях 220 кВ «Нелидово», 330 кВ «Новая», «Бологое», «Калининская» и 750 кВ «Опытная». Выполненные работы позволят повысить надежность электроснабжения жителей и промышленных предприятий Твери и Тверской области.

Новое оборудование позволит оперативно выявлять, анализировать и устранять технологические нарушения на объектах. По сравнению с ранее используемыми аналогами такие устройства обеспечивают более высокий уровень автоматизации процессов сбора и хранения информации, передачу данных в режиме реального времени в центры управления сетями с использованием цифровых каналов связи.

Оборудование и программное обеспечение произведено в России. Всего установлено 24 шкафа регистраторов. Стоимость проекта составила 220,5 млн рублей.