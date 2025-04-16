Группа «РОСНАНО» и Правительство Республики Мордовия запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей

Открытие производства прошло в ходе заседания Президиума Государственного Совета «О развитии инфраструктуры для жизни», которое прошло под председательством Президента России Владимира Путина. Новое роботизированное предприятие будет выпускать фотовольтаические панели с использованием передовой технологии вакуумного напыления селенида индия, галлия и меди (CIGS).

Запуск завода позволит реализовать значительный потенциал солнечной энергетики в сфере ЖКХ. Солнечная генерация представляет собой недорогой источник энергии для конечных потребителей, что способствует снижению затрат на электроэнергию. Системное внедрение микрогенерации снизит нагрузку на существующие сети и генерирующие мощности, поможет оптимизировать затраты на модернизацию инфраструктуры в условиях растущего энергопотребления, станет важным инструментом для решения энергетических проблем в энергодефицитных регионах.

Гибкие солнечные модули легче и тоньше традиционных, в которых применяется стекло. Их можно устанавливать на любые крыши и фасады. Они безопасны по нагрузке для жилого фонда, не рассчитанного на дополнительный вес оборудования. Установка на исторических зданиях не нарушает архитектурный облик, модули лучше работают при частичной затененности и в рассеянном свете, что повышает эффективность преобразования солнечной энергии в электричество. Большая часть этих систем не имеет аналогов в России и СНГ. Более того, отечественные модули превосходят по характеристикам многие импортные образцы.

Производительность предприятия составляет 10 МВт в год, объем инвестиций в проект превысил 620 млн рублей. Завод экологичный, компактный и модульный. Такие производства можно быстро развернуть в других регионах, сократить логистику и создать рабочие места. Основными потребителями станут системные интеграторы решений на альтернативных источниках энергии.

Кроме того, микрогенерация может привлечь частные инвестиции, что будет способствовать финансированию как объектов генерации, так и новых локальных производств, таких как завод в Саранске. Это снизит зависимость развития сферы возобновляемых источников энергии от государственных субсидий.

«Мордовия плодотворно сотрудничает с РОСНАНО по разработке и продвижению многих технологических проектов по импортозамещению и укреплению технологического суверенитета страны. Новое инновационное производство – это актуальный, растущий сегмент, который поможет укрепить позиции России в этом направлении. Работаем совместно с компанией, опираясь на разработки ученых Мордовии и базу по подготовке высококвалифицированных кадров» Артем Здунов, глава Республики Мордовия