МЭИ и «Россети Центр» укрепляют стратегическое партнёрство в сфере инноваций и подготовки кадров

15 апреля 2025 года в НИУ «МЭИ» состоялась рабочая встреча представителей университета и компании «Россети Центр», посвященная укреплению сотрудничества и согласованию направлений его развития.

В мероприятии приняли участие ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев и первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Центр» Сергей Демидов.

В ходе встречи стороны обсудили передовые наукоемкие технологии в прикладной плоскости электроэнергетики, для безусловной готовности реализации Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2050 года. Первым этапом во взаимодействии станет проведение совместной стратегической сессии в Координационном центре «Россети Центр».

«Рабочая встреча с делегацией Россети Центр прошла в очень конструктивной и продуктивной атмосфере. Мы обсудили широкий спектр вопросов, включая развитие силовой электроники, разработку и внедрение цифровых решений, способных в существенной мере повысить уровень автоматизации электрических сетей, а также применение технологий искусственного интеллекта для широкого спектра задач в энергетике. НИУ «МЭИ» традиционно уделяет особое внимание синхронизации задач науки и бизнеса, что позволяет оперативно переводить научные разработки в востребованные на рынке решения. Прошедшая встреча стала важным шагом на пути формирования долгосрочного плана сотрудничества в сфере создания инновационных продуктов и технологий», — прокомментировал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Особое внимание было уделено реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), в области силовой электроники, включая технологии регулирующих устройств для трансформаторов, систем контроля напряжения; технологий выявления несанкционированного потребления электроэнергии и других инновационных решений.

НИУ «МЭИ» и «Россети Центр» связывают многолетние связи: в филиалах компании работают более 550 выпускников университета, ежегодно до 40 будущих инженеров-электроэнергетиков поступают на бюджетные места в рамках целевого бюджетного обучения. Стороны выразили готовность продолжать и развивать партнёрство, направленное на подготовку высококвалифицированных специалистов и внедрение передовых технологий в электроэнергетике.