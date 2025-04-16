«Полиметалл» приобрел Сибайский ГОК в Башкирии

"Полиметалл" приобрел 100% акций Сибайского горно-обогатительного комбината в Башкирии у АО "Учалинский ГОК". Сумма сделки сторонами не раскрывается. Об этом говорится в сообщении "Полиметалла".

Цель сделки - возобновление работы законсервированной в настоящий момент обогатительной фабрики для освоения Новопетровского месторождения, которое также расположено в регионе, отметили в компании.

"Текущая производительность обогатительной фабрики составляет 1,5 млн тонн руды в год, она располагает всей необходимой инфраструктурой, в том числе железнодорожной. Актив нуждается в модернизации, которая будет завершена в 2028 году. Это позволит не только переработать всю добываемую на Новопетровском руду, но также сырье с других месторождений", - добавили в компании.

Таким образом фабрика станет производственным центром (хабом) "Полиметалла" в регионе.

Золото-медно-цинковое месторождение Новопетровское разведано "Полиметаллом", оно стало первым полиметаллическим месторождением, открытым в регионе за последние 20 лет. Его отличает высокое содержание металлов, существенный потенциал роста и низкое воздействие на окружающую среду. Подготовка к эксплуатации Новопетровского начнется в текущем году. Добыча первой руды запланирована на вторую половину 2028 года. Производительность рудника составит 1 млн тонн руды в год, отметили в компании.

"Мы уверенно закрепляемся в новом для нас регионе, курировать проект будет наш уральский филиал, - заявил заместитель генерального директора по производству "Полиметалла" Виталий Савченко. - Планируем сразу начать диалог с местным населением, чтобы люди увидели серьезность наших намерений, а также максимально сохранить существующие рабочие места и создать новые. При модернизации фабрики самое пристальное внимание уделим вопросам экологии".

"Полиметалл" продолжит выполнять решения утвержденного технического проекта консервации Сибайского подземного рудника, а также осуществлять локальный мониторинг недр, включая оценку состава атмосферного воздуха и контроль качества подземных вод, добавили в компании.

АО "Полиметалл" - ведущий производитель золота и серебра в России. Портфель компании включает восемь производственных активов (хабов) и несколько крупных проектов развития.