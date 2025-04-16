«Россети Кубань» обеспечили электроэнергией 9 тысяч новых потребителей в I квартале 2025 года

В I квартале 2025 года компания «Россети Кубань» увеличила мощность и присоединила к сетям почти 9 тыс. потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Суммарная выданная мощность превысила 179 МВт.

Большинство новых абонентов энергокомпании – потребители льготной категории и юридические лица с мощностью до 15 кВт. Для их подключения компания построила и реконструировала трансформаторные подстанции и воздушные линии электропередачи распределительной сети 0,4-10 кВ.

Особое внимание уделяется подключению социально значимых объектов, построенных в рамках национальных и региональных проектов.

В частности, энергетики выдали дополнительную мощность средней общеобразовательной школе № 24 в хуторе Уташ пригорода Анапы. Суммарный объем мощности увеличился до 30 кВт. В селе Суворовском Усть-Лабинского района Краснодарского края специалисты подключили к сетям компании новое здание пожарного депо. Для этого энергетики построили линию электропередачи 0,4 кВ с применением самонесущего изолированного провода. Для подключения нового корпуса начальной школы на 250 мест в поселке Глубокий Новокубанского района сотрудники «Россети Кубань» установили трансформаторную подстанцию и построили линию электропередачи 0,4 кВ. В результате учебное учреждение получило более 240 кВт дополнительной мощности.

Напомним, в 2024 году компания «Россети Кубань» приняла свыше 49 тыс. заявок на технологическое присоединение и увеличение мощности суммарным объемом более 1 894 МВт.