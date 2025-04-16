«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения жителей Кингисеппского района Ленинградской области

Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» модернизировали воздушную линию электропередачи 10 кВ, обеспечивающую электроснабжение жителей Кингисеппского района Ленинградской области.

Энергетики заменили 29 км неизолированного алюминиевого провода на самонесущий изолированный провод (СИП) и выполнили расширение просек ЛЭП на территории 20 га.

В результате модернизации повышена надежность электроснабжения более 1 500 жителей населенных пунктов Кингисеппского района Ленинградской области: Ряттель, Караваево, Маттия, Савикино, Кямиши, Великино, Елизаветино, Понделово, Большие Валговицы, Березняки, Корветино, Вердия, Матовка, Большая Рассия, Малая Рассия, Ундово, Котельскогосельского поселения, а также социально значимых объектов.