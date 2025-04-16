«Россети Северный Кавказ» демонтировали незаконно размещенное оборудование интернет-провайдера в Кабардино-Балкарии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» демонтировали в селении Исламей Баксанского района оборудование интернет-провайдера «Меганет24».

Сетевой оператор незаконно разместил на опоре линии электропередачи устройства, предназначенные для соединения, подключения и управления оптоволоконными кабелями. Действия энергетиков стали следствием игнорирования провайдером уведомления о необходимости заключения договора для легализации самовольно смонтированного оборудования.



Несанкционированная установка телекоммуникационного оборудования на линиях электропередачи несет многочисленные риски для устойчивой работы сетевой инфраструктуры. Наличие стороннего оборудования затрудняет выполнение плановых ремонтных и восстановительных работ, может привести к технологическим нарушениям на энергообъектах, перебоям в электроснабжении потребителей, а также к несчастным случаям.



«Россети Северный Кавказ» напоминают, для размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на энергообъектах провайдеру необходимо обратиться в энергокомпанию, получить технические условия и заключить договор. После чего в письменной форме уведомлять энергетиков о планируемых работах с перечнем персонала для проведения инструктажей по технике безопасности. В этом случае установка ВОЛС будет проведена на законных основаниях без риска для жизни.