«Терра-Ток» приняла участие в благотворительной программе «Счастье в простом»

Группа «Терра-Ток» поддержала благотворительную программу «Счастье в простом», организованную Свердловской региональной благотворительной организацией «Время добрых дел». Программа направлена на оказание поддержки Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних Ревдинского района.

Группа приняла участие в проекте под названием «Счастье в простом» для поддержки Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ревдинского района. В рамках программы будет оказана помощь в приобретении мебели для реабилитационных групп, мягкого инвентаря для того, чтобы интерьер, окружающий воспитанников, соответствовал задаче гармоничного, здорового развития и комфортного проживания детей.

«Мы верим, что каждый ребенок заслуживает счастливого и здорового детства, и мы рады внести свой вклад в создание благоприятных условий для воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних», – комментирует директор Группы Александр Мыкальников.

Цель Свердловской региональной благотворительной организации «Время добрых дел» – оказание социальной поддержки и защиты гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Организация оказывает помощь в улучшении материального положения малообеспеченных, социальной реабилитации, укреплении престижа и роли семьи в обществе и защите материнства, детства и отцовства, а также содействует профилактике социально опасных форм поведения граждан и пропаганде здорового образа жизни.

Группа Компаний «Терра-Ток» - российская энергетическая управляющая компания с собственным производством полного цикла. Разработчик и производитель электротехнического оборудования, производственного оборудования, систем автоматизации, роботизированных линий и комплексов, зарядных станций для электромобилей. Основана в 2013 году.