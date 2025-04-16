Волгоградские энергетики обеспечили электроэнергией 444 новых объекта

С начала 2025 года специалисты «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» подключили к сетям 444 объекта потребителей, выдав почти 18 МВт мощности. Среди новых потребителей компании – предприятия малого и среднего бизнеса, агропромышленного комплекса, дорожной инфраструктуры, туристической отрасли, объекты жилищного строительства Волгоградской области.

Семь точек подключения предоставили энергетики крестьянско-фермерским хозяйствам, животноводческим фермам и зернохранилищам в Среднеахтубинском, Палласовском, Урюпинском и Городищенском районах. Также электроснабжением обеспечено дорожное и уличное освещение в отдаленных населенных пунктах 13 муниципальных районов. Кроме того, электрифицированы шесть объектов сотовой связи в Волгограде и сельской местности региона.

Для присоединения энергопринимающих устройств энергетики построили новые линии электропередачи распределительной сети и установили трансформаторные подстанции.

Напоминаем, потребители с мощностью устройств до 150 кВт могут подать заявку онлайн через специализированный Портал-ТП.РФ и отслеживать ход ее рассмотрения. С помощью интерактивного ресурса День потребителя можно записаться на прием, чтобы обсудить любой вопрос технологического присоединения.