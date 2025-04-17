Энергетики свердловского филиала «Россети Урал» повышают надежность электроснабжения потребителей на севере Свердловской области

Специалисты свердловского филиала «Россети Урал» приступили к ремонтным работам на энергообъектах в Волчанском муниципальном округе и муниципальном округе Карпинск.

Энергетики заменят на трех электросетевых объектах классом напряжения 35 кВ и 6 кВ опоры, траверсы, а также произведут расчистку трассы линии электропередачи 6 кВ «Казанская- Веселовка» от поросли на площади около 4 га и обрезку крон угрожающих деревьев. На сегодняшний день специалисты электросетевой компании уже выполнили часть мероприятий на высоковольтных линиях электропередачи 35 кВ «Западная – Клюква» и «Западная – Карпинск».

Кроме того, энергетики приступили к ремонтным работам на подстанции 35 кВ «Антрацит». На данном питающем центре Волчанского муниципального округа предстоит выполнить текущий ремонт силовых трансформаторов 35 кВ, капитальный ремонт разъединителей 35 кВ, текущий ремонт выключателя 35 кВ, произвести замену масляного выключателя 6 кВ на вакуумный и ряд других технических мероприятий.

Проведение ремонтных работ на данных энергообъектах направлено на повышение надежности электроснабжения потребителей Волчанского муниципального округа и муниципального округа Карпинск, население которых суммарно составляет более 35 тысяч человек.

Затраты энергокомпании на эти цели составят более 3 млн рублей.