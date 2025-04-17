ИИ в энергетике: безопасность, инновации, суверенитет

«Мы пытаемся за 3 года пройти путь, на который у других ушло 30 лет. И, несмотря на сложности, прогресс очевиден», — заявил Эдуард Шереметцев на Евразийском нефтегазовом форуме.

Заместитель министра энергетики принял участие в двух сессиях форума, где рассказал о применении искусственного интеллекта в топливно-энергетическом комплексе, а также о трансформации технологической политики России.

Он отметил, что искусственный интеллект в ТЭК уже активно используется в финансово-хозяйственной деятельности, а также используется в виде нейросетевых агентов для контакт-центров и транскрибации текстов. В управлении технологическим оборудованием такие решения применяются с осторожностью — это связано с безопасностью персонала и непрерывностью производственных процессов.

Представитель Ведомства также рассказал о мерах государственной поддержки разработчиков, в частности, об индустриальных центрах компетенций (ИЦК), созданных по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина.

«Основная задача ИЦК — вовлечь в процесс первого внедрения самого заказчика», — пояснил он.

Государство предоставляет субсидии на разработку, но ключевое условие — компания, которая будет использовать решение, должна участвовать в его создании. Это снижает риски того, что перспективные проекты останутся невостребованными.

В ходе сессии «Технологическое лидерство страны: межотраслевая кооперация + коммерциализация проектов» заместитель Министра рассказал о трансформации технологической политики России — от простого замещения зарубежных продуктов до создания конкурентоспособных на мировом уровне решений.

«Просто заменить западный продукт отечественным — это лишь первый шаг. Настоящая цель — создавать решения, превосходящие зарубежные аналоги и востребованные в мире», — подчеркнул замминистра.

В топливно-энергетическом комплексе активно внедряются российские разработки, включая интегрированное моделирование процессов бурения, анализ промысловых данных, системы управления энергопотреблением, а также отечественные ERP, CRM и операционные системы. По словам представителя ведомства, в некоторых сегментах Россия уже конкурирует с западными вендорами, но в других ещё предстоит наверстать отставание.

Замминистра отметил необходимость более тесного взаимодействия между компаниями и ИТ-разработчиками, а также подчеркнул, что технологический суверенитет требует и международного сотрудничества.