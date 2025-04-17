Кабель завода СПЕЦКАБЕЛЬ покоряет космос

Завод «Спецкабель» помогает развивать космическую отрасль страны, производя качественный кабель для космических аппаратов с расширенным температурным диапазоном. Это стало известно из сюжета канала Россия 24 ко Дню космонавтики.

Специализированный кабель «Спецкабеля» используется в бортовых сетях космических аппаратов. Технология Spacewire, примененная при разработке изделия, обеспечивает надежную и стремительную передачу данных между приборами и системами, установленными на космических кораблях и станциях – до 400 мегабит в секунду. Такие характеристики кабеля позволяют передавать информацию в реальном времени, что важно для успешного выполнения миссий в космосе.

В сюжете рассказали о процессах изготовления изделия, среди которых волочение, наложение изоляции, скрутка пар, формирование сердечника и наложение фторпластовой оболочки. Фторпласт отличается высокой термостойкостью, устойчивостью к химическим воздействиям и отличными диэлектрическими характеристиками, благодаря чему идеально подходит для использования в космической технике.

Канал «Россия 24» показал и уникальные оптические кабельные сборки, разрабатываемые компанией «Спецкабель» для Российской орбитальной станции и не имеющие аналогов в мире. В них используются комбинированные соединители, включающие электрические контакты и оптические. Эти изделия сыграют ключевую роль в обеспечении межмодульной связи между космическими аппаратами, что поможет в координации работы систем на борту.

Важно отметить, что завод «Спецкабель» участвует в научных исследованиях и разработках, направленных на улучшение характеристик изделий. Специалисты компании постоянно работают над новыми технологиями и материалами, что помогает оставаться конкурентоспособными на рынке и обеспечивать потребности российской космонавтики.