Кабельный завод «Кавказкабель ТМ» внедрил систему менеджмента качества ИСО 9001-2015

В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001:2015 на АО «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ» была внедрена система менеджмента качества в области разработки, производства и реализации кабельно-проводниковой продукции, а также поливинилхлоридных пластикатов пониженной пожароопасности. Компания успешно прошла сертификацию, по результатам которой получила сертификат соответствия № РОСС RU.32149.ОС01.00231.