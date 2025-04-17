Минэнерго выделило 3,1 млрд рублей на обеспечение надежного энергоснабжения Ростовской области

17 апр. 2025, 16:15
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Министерство энергетики Р...
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Министерство энергетики РФ направило 3,1 млрд рублей на модернизацию электросетевого комплекса Ростовской области для обеспечения бесперебойного прохождения регионом весенне-летнего периода.  

На эти средства будет реализован план мероприятий Программы повышения надежности электросетевого комплекса на 2025-2029 годы и дальнейшего развития энергетики Ростовской области, который в январе обсуждался на совещании под руководством Сергея Цивилева при участии представителей региона, Государственной думы РФ и энергетических компаний. Программой предусмотрена модернизация электросетевой инфраструктуры, создание мобильного резерва генерирующих мощностей, закупка спецтехники, а также реализация на территории региона Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. 

Как неоднократно подчеркивал Глава Минэнерго, надежное энергоснабжение потребителей Объединенной энергосистемы юга, в том числе Ростовской области, находится на особом контроле ведомства.

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