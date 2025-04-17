На Ленинградской АЭС-2 завершено устройство горизонтальной облицовки здания реактора энергоблока №3

Локализующая система безопасности предотвратит выход радиоактивных веществ за пределы здания реактора во всех режимах эксплуатации блока.

На строящемся энергоблоке №3 Ленинградской АЭС-2 завершено устройство первого элемента системы герметичного ограждения здания реактора. На фундаменте возводимого объекта специалисты смонтировали и сварили между собой 118 стальных марок толщиной 8 мм каждая. Площадь выполненной в форме круга облицовки составила порядка полторы тысячи квадратных метров, общая длина сварных соединений - 2380 погонных метров.

На следующем этапе горизонтальную облицовку состыкуют и обварят с нижним ярусом вертикальной облицовки, размещенной в районе кольцевого коридора здания реактора, а затем и с остальными ярусами его цилиндрической части.

Попутно строители будут снаружи бетонировать стены внутренней защитной оболочки и вести устройство системы ее преднапряжения. Купол здания реактора тоже будет забетонирован и облицован стальными марками. В итоге строители и монтажники создадут сложное инженерное сооружение повышенной надежности и безопасности, способное выдерживать значительные нагрузки, в т.ч. собственный вес конструкций, внутреннее избыточное давление и высокую температуру, нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования, землетрясений и т.д. Выполняя функции локализующей системы безопасности, защитная оболочка будет обеспечивать герметичность внутреннего объема здания реактора во всех режимах эксплуатации блока.

Принимая во внимание всю важность создаваемых строительных конструкций, заказчик и генеральный подрядчик сооружения энергоблока №3 Ленинградской АЭС-2 предъявляют к ее устройству жесткие требования и держат на особом контроле качество исходных материалов и соблюдение технологии выполнения работ. На завершающем этапе проверяют качество выполненных сварных соединений с использованием нескольких видов неразрушающего контроля.

«Наша задача - создать прочную несущую и герметичную конструкцию, которая не только выдержит нагрузку от перекрытий и оборудования, но и и удержит внутри себя радиоактивные продукты деления, а значит - обеспечит надежную эксплуатацию энергоблока и безопасность персонала станции, населения и окружающей среды. Служить она будет на всех этапах жизненного цикла энергоблока – от строительства до вывода из эксплуатации», – рассказал Евгений Милушкин, заместитель директора по капитальному строительству – начальник Управления капитального строительства Ленинградской АЭС-2.

Безопасность - основной приоритет отечественной атомной отрасли. Концепция безопасности включает в себя сохранение жизни и здоровья работающего на атомных станциях персонала и проживающих поблизости от АЭС людей, а также надежную эксплуатацию энергоблоков, способствующую сохранению окружающей среды, и надлежащее обращение с отработавшим ядерным топливом.

Российские энергоблоки с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+ отвечают всем современным требованиям безопасности, появившимся в том числе после событий на АЭС «Фукусима» (Япония). Они активно сооружаются не только в нашей стране, но и за рубежом.

Основными составляющими безопасности российских энергоблоков ВВЭР-1200 являются хорошо продуманный проект, качественно проводимые строительно-монтажные и ремонтные работы, регулярные проверки эксплуатируемого оборудования, соблюдение регламентов управления энергоблоками, высококвалифицированный оперативный и ремонтный персонал атомной станции, а также предусмотренные проектом активные и пассивные системы безопасности.

Внутренняя защитная оболочка здания реактора - одна из локализующих систем безопасности атомной станции. Оболочка толщиной 1200 мм обеспечивает герметичность внутреннего объема здания реактора во всех режимах работы АЭС.. Она состоит из герметизирующей стальной облицовки и напряженного железобетона. Помимо внутренней защитной оболочки здания реактора, в проекте сооружения инновационных российских энергоблоков ВВЭР-1200 поколения «3+» предусмотрена также наружная защитная оболочка. Она предназначена для защиты реакторной установки от внешних воздействий - ударной волны, урагана, взрыва и т. д. Двойная защитная оболочка здания реактора – отличительная особенность российского проекта энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200. Такая конструкция герметичной оболочки обладает большей надежностью по сравнению с ранее разработанными конструкциями и является новым шагом в повышении безопасности атомных станций.

Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом» – эксплуатирует 11 действующих атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 35 энергоблоков суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают уже около 19 % электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.) www.rosenergoatom.ru

Ленинградская АЭС является одной из крупнейших в России по установленной мощности 4400 МВт и единственной с двумя типами реакторов: в работе находятся два энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и два энергоблока поколения III+ ВВЭР-1200 (водо-водяные энергетические реакторы электрической мощностью 1200 МВт). Энергоблоки № 1 и № 2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. В 2022 году стартовало сооружение энергоблоков № 3 и № 4 ЛАЭС-2 (№ 7 и №8 ЛАЭС) с реакторами ВВЭР-1200. Они станут замещающими мощностями энергоблоков № 3 и № 4 с реакторами РБМК-1000 Ленинградской АЭС. Планируется, что после ввода в промышленную эксплуатацию ежегодная выработка каждого энергоблока составит более 8,5 млрд кВтч электроэнергии, что позволит не только гарантированно обеспечивать жителей северо-западного региона светом и теплом, но и успешно продолжать реализацию крупных региональных инвестиционных проектов.

Холдинг «ТИТАН-2» является одной из самых крупных и динамично развивающихся строительных компаний в России. Его организации ведут сооружение объектов ядерной и тепловой энергетики, нефтегазовой и химической промышленности. Являясь стратегическим партнером Госкорпорации «Росатом», холдинг ведет сооружение АЭС в России и за рубежом. Холдинг «ТИТАН-2» является генеральным подрядчиком сооружения энергоблоков №3 и 4 Ленинградской АЭС-2.