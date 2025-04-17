На Сургутской ГРЭС-1 ПАО «ОГК-2» успешно постановлен на валоповорот турбогенератор энергоблока № 13

На Сургутской ГРЭС-1 ПАО «ОГК-2» успешно проведены предпусковые испытания паровой турбины энергоблока №13. В присутствии шеф-инженеров «Силовых машин» выполнена постановка турбогенератора на валоповоротное устройство (ВПУ).

Комплекс обеспечивает вращение ротора для равномерного прогрева при пуске турбины и остывания при ее останове. В ходе операции скорость частоты вращения составила 1 оборот в минуту, в период промышленной эксплуатации 13-го энергоблока она увеличится до 3000 оборотов в минуту. Выполнение данной операции — один из ключевых шагов для обеспечения своевременного пуска энергоблока.

«Постановку турбогенератора на валоповорот можно считать финальным этапом монтажа основного оборудования. На момент пусконаладки задача прокрутки турбогенератора от ВПУ — проверить правильность сборки турбины, оценить центровку всех элементов и техническую готовность различных систем к вводу в эксплуатацию», — прокомментировал главный инженер Сургутской ГРЭС-1 Анатолий Тетюков.

Модернизация энергоблока №13 с применением оборудования предприятий «Силовых машин» проводится в рамках государственной программы конкурентного отбора модернизируемых мощностей (КОММод). На энергоблоке установлена новая паровая турбина Т-190/225-12,8, изготовленная на Ленинградском металлическом заводе, турбогенератор ТВВ-220-2ЕУ3 производства завода «Электросила». Контрактные обязательства «Силовых машин» также включают шефмонтаж и пуско-наладку оборудования на станции.