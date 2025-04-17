На горном курорте «Эльбрус» начнут строительство сервисного центра

17 апр. 2025, 17:00
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
ФАУ Главгосэкспертиза Рос...
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Модернизация спортивно-курортного комплекса «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии идет в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Положительное заключение Главгосэкспертизы России получил еще один новый объект курорта - сервисный центр. 

Строительство планируют развернуть на Поляне Азау, расположенной в Баксанском ущелье. Здесь же находятся основные объекты для обслуживания гостей курорта «Эльбрус».

Общая площадь 5-этажного здания с подземным уровнем, террасами и балконами достигнет 7022,8 кв. м.  

«В основу архитектурной концепции проекта заложен принцип многофункциональности: в здании будут размещаться ресторан, пункт проката горнолыжного снаряжения, магазины, медицинский кабинет, детская комната. Комплекс предоставляемых услуг существенно повысит уровень сервиса горнолыжного курорта, а минималистичный внешний вид здания с цитатами стиля «шале» органично впишется в окружающий горный ландшафт», - отметила главный эксперт проекта Ольга Чихичина

В проектных решениях также учтены геологические особенности горного участка, в том числе предполагается защита конструкций здания от сейсмических воздействий. В нем также будут обеспечены все необходимые меры для безопасного и комфортного пребывания гостей курорта, в том числе маломобильных категорий туристов. 

Заказчик – АО «КАВКАЗ.РФ» 

Генеральный проектировщик – ООО «Национальные канатные дороги»

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