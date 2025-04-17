На юге Петербурга построят огромный малоэтажный жилой комплекс

Компания ООО "Заневский" представила проект застройки в Пушкинском районе Петербурга. Речь идёт о малоэтажном жилом комплексе на Московском шоссе в Шушарах.

Как стало известно "ДП", площадь квартир в проекте составит 577,5 тыс. м2. Данные объёмы строительства возможны при условии ввода в эксплуатацию трёх школ, каждая на 825 мест, шести детских садов с числом мест от 180 до 260, а также при проектировании, строительстве и передаче в собственность Петербурга на условиях частичного выкупа поликлиники на 840 посещений в смену для взрослых и детей, со станцией скорой помощи на пять постов.

Кроме того, застройщик должен безвозмездно передать городу ряд встроенных помещений с чистовой отделкой, в том числе для опорных пунктов полиции и кабинетов врачей общей практики. Также ООО "Заневский" передаст в собственность Петербурга по договору купли-продажи встроенные помещения для размещения объектов культуры, молодёжно-подросткового клуба, социального обслуживания населения, библиотеки и центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, ООО "Заневский" безвозмездно передаст в собственность Петербурга земельные участки площадью 0,96 га для размещения объекта коммунального хозяйства, 1,2 га для пожарного депо, 1,12 га для объекта культурно-досуговой деятельности и объекта государственного управления.

Помимо прочего компания создаст и передаст городу пять линейных объектов, включая магистрали, дороги, стоянки общественного транспорта и ряд объектов благоустройства.

Застройщик также обеспечит подачу заявок на участие в аукционах КИО на приобретение в собственность Петербурга 1% квартир от общей площади в проекте жилищного строительства, что составит 5775 м2.