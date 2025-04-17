Новый резидент СПВ усилит ИТ-инфраструктуру Приморья: бизнес региона получит доступ к современному ПО и облачным сервисам

Компания «Урбан Код» в статусе резидента свободного порта Владивосток (СПВ) создаст во Владивостоке коммерческий центр обработки данных (ЦОД). ЦОД будет ориентирован на предоставление высокопроизводительной и надежной ИТ-инфраструктуры и необходимого программного обеспечения для нужд бизнеса и частных лиц. Ввод проекта, реализуемого по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), намечен на 2026 год.

«Мы планируем обеспечить малый и средний бизнес, а также частных клиентов Приморского края высокопроизводительной и отказоустойчивой информационной инфраструктурой – программным обеспечением и облачными сервисами, снизив затраты клиентов на создание собственных мощностей и разработку ПО. Статус резидента СПВ позволит нам использовать налоговые льготы и административную поддержку, что ускорит реализацию проекта», - отметил генеральный директор ООО «Урбан Код» Олег Тараренко.

ЦОД будет предоставлять услуги аутсорсинга ИТ-систем, включая размещение серверного оборудования клиентов и телекоммуникационной инфраструктуры, а также предоставлять выделенные серверы, хостинг и разработку программного обеспечения, инфраструктурные услуги. В рамках проекта резидент выполнит закупку серверного оборудования, компьютеров и оргтехники.

«Создание предприятия, предоставляющего облачные сервисы и доступ к необходимому программному обеспечению, – важный шаг в развитии цифровой инфраструктуры Приморья. Этот проект не только поддержит малый и средний бизнес, но и повысит конкурентоспособность региона в сфере IT. Мы со своей стороны обеспечиваем резиденту все необходимые меры поддержки, включая налоговые льготы и административные преференции, комплексное сопровождение проекта на всех стадиях реализации», – отметил Алексей Дунаев, директор КРДВ Приморье.

По данным КРДВ, в Приморском крае резиденты СПВ реализуют 1815 проектов, 512 из которых введено в работу. В экономику региона фактически вложено 497,8 млрд рублей, создано более 48 тыс. рабочих мест.

С 1 сентября 2024 года упрощено получение статуса резидента СПВ. Теперь бизнес-план компании может содержать только главные параметры проекта, минимальный порог вложений составляет 500 тыс. рублей.