Завод «Энергокабель» провел информационную встречу со студентами
16 апреля 2025 года в структурном подразделении СП ЦСЛП «Энергия» состоялась важная встреча представителей АО «Завод «Энергокабель» со студентами нескольких специальностей.
В мероприятии приняли участие обучающиеся по направлениям:
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования.
- Информационные системы и программирование.
- Операционная деятельность в логистике.
Представители завода провели для студентов подробную презентацию, в ходе которой рассказали о деятельности предприятия, его современном оборудовании и технологических возможностях. Особое внимание было уделено актуальным вакансиям и перспективам трудоустройства.
Участники встречи получили подробную информацию о:
- Карьерных возможностях на предприятии.
- Условиях оплаты труда.
- Программах обучения и развития персонала.
- Перспективах профессионального роста.
Основная цель мероприятия – привлечение талантливой молодежи для прохождения производственной практики с последующим трудоустройством на предприятие. «Завод «Энергокабель» продолжает активно развивать сотрудничество с образовательными учреждениями для подготовки квалифицированных специалистов.
Встреча стала важным шагом в укреплении связей между образовательным учреждением и реальным производством, что особенно важно для формирования будущего кадрового потенциала предприятия.