Завод «Энергокабель» провел информационную встречу со студентами

16 апреля 2025 года в структурном подразделении СП ЦСЛП «Энергия» состоялась важная встреча представителей АО «Завод «Энергокабель» со студентами нескольких специальностей.

В мероприятии приняли участие обучающиеся по направлениям:

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования.

Информационные системы и программирование.

Операционная деятельность в логистике.

Представители завода провели для студентов подробную презентацию, в ходе которой рассказали о деятельности предприятия, его современном оборудовании и технологических возможностях. Особое внимание было уделено актуальным вакансиям и перспективам трудоустройства.

Участники встречи получили подробную информацию о:

Карьерных возможностях на предприятии.

Условиях оплаты труда.

Программах обучения и развития персонала.

Перспективах профессионального роста.

Основная цель мероприятия – привлечение талантливой молодежи для прохождения производственной практики с последующим трудоустройством на предприятие. «Завод «Энергокабель» продолжает активно развивать сотрудничество с образовательными учреждениями для подготовки квалифицированных специалистов.

Встреча стала важным шагом в укреплении связей между образовательным учреждением и реальным производством, что особенно важно для формирования будущего кадрового потенциала предприятия.