Завод «Энергокабель» провел информационную встречу со студентами

17 апр. 2025, 16:30
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
АО Завод Энергокабель
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16 апреля 2025 года в структурном подразделении СП ЦСЛП «Энергия» состоялась важная встреча представителей АО «Завод «Энергокабель» со студентами нескольких специальностей.

В мероприятии приняли участие обучающиеся по направлениям:

  • Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования.
  • Информационные системы и программирование.
  • Операционная деятельность в логистике.

Представители завода провели для студентов подробную презентацию, в ходе которой рассказали о деятельности предприятия, его современном оборудовании и технологических возможностях. Особое внимание было уделено актуальным вакансиям и перспективам трудоустройства.

Участники встречи получили подробную информацию о:

  • Карьерных возможностях на предприятии.
  • Условиях оплаты труда.
  • Программах обучения и развития персонала.
  • Перспективах профессионального роста.

Основная цель мероприятия – привлечение талантливой молодежи для прохождения производственной практики с последующим трудоустройством на предприятие. «Завод «Энергокабель» продолжает активно развивать сотрудничество с образовательными учреждениями для подготовки квалифицированных специалистов.

Встреча стала важным шагом в укреплении связей между образовательным учреждением и реальным производством, что особенно важно для формирования будущего кадрового потенциала предприятия.

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Завод Энергокабель
Акционерное общество «Завод «Энергокабель» учреждено в 2000 году в городе Электроугли Ногинского района Московской области. Проект Завода выполнен Государственным специализированным проектным институтом Минатома РФ и Всероссийским научно-исследовательским институтом кабельной промышленности.