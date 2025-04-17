«Чинт Электрик» показал ENSMAS Marine на выставке «Нефтегаз-2025»

На 24-й международной выставке «Нефтегаз-2025», которая проходит в Москве с 14 по 17 апреля, производитель электротехнического оборудования «Чинт Электрик» показала продуктовую линейку ENSMAS Marine — комплексные решения для управления и защиты электрооборудования в самых суровых условиях эксплуатации.

Эта серия активно используется не только в судостроении, где к оборудованию предъявляются повышенные требования по устойчивости и безопасности, но и в нефтегазовой отрасли, а также в других индустриальных сегментах.

На стенде «Чинт Электрик» в рамках выставки «Нефтегаз-2025» представлены следующие продукты ENSMAS Marine:

– контактор NC1M;

– автомат защиты электродвигателя NS2M;

– автомат в литом корпусе NM8NM.

Вся продукция сертифицирована в соответствии с требованиями Российского морского регистра судоходства (РМРС). Это, в свою очередь, подтверждает ее пригодность для эксплуатации на морских объектах и критически важных инфраструктурах вообще.

Кроме того, на выставке «Чинт Электрик» под локальным брендом ENSMAS демонстрирует готовые решения для распределительных устройств и автоматизации технологических процессов — как для модульных установок, так и для крупномасштабных проектов.

«Мы строим бизнес не только на доступности и сервисе, но и на способности предлагать решения, которые еще недавно считались нишевыми и эксклюзивными для российского рынка, — подчеркнул директор департамента маркетинга «Чинт Электрик» Евгений Лепёшкин. — Линейка ENSMAS Marine — как раз из таких: это серия, которая уверенно работает в агрессивной среде, на морских платформах, судах, нефтяных объектах и промышленных предприятиях. И это лишь часть того спектра, которым мы сейчас располагаем в России».

Он также подчеркнул, что участие «Чинт Электрик» в «Нефтегазе» — это продолжение стратегии компании по локализации решений, расширению ассортимента и внедрению технологий в отрасли, где требуется безупречная надежность.

Выставка «Нефтегаз — 2025» проходила с 14 по 17 апреля в московском ЦВК «Экспоцентр» и традиционно собрала ведущих представителей отрасли. Мероприятие является площадкой для демонстрации передовых технологий и обсуждения актуальных вопросов развития нефтегазового комплекса. В этом году в рамках деловой программы планируется проведение около 50 сессий и конференций, на которых будет представлено около 100 докладов.

Участие «Чинт Электрик» в выставке «Нефтегаз — 2025» подчеркивает стремление компании поддерживать отечественную нефтегазовую отрасль и поставлять решения, соответствующие текущим потребностям и способствующие достижению целей по импортозамещению и технологическому суверенитету.