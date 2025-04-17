ДРСК усиливает защиту энергообъектов от воздействия птиц

В 2025 году «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК, входит в группу РусГидро) продолжает работу по оснащению линий электропередачи птицезащитными устройствами (ПЗУ). В текущем году планируется установить почти 8 000 таких устройств на сумму более 42 млн рублей, что позволит значительно повысить надежность электроснабжения и снизить риски поражения током для пернатых. Основной фокус работ сосредоточен в четырех регионах присутствия компании: Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской автономной области.

«Установка птицезащитных устройств — это важная часть нашей производственной программы, так как от этого зависит не только безаварийная работа сетей, но и сохранение популяции дальневосточных птиц и биоразнообразия региона, - отмечает главный инженер АО «ДРСК» Александр Воробьев, - например, в 2025 году в Амурской области защитят ЛЭП возле Муравьевского парка устойчивого природопользования, а также в других местах гнездования краснокнижных птиц».

Анализ данных за 2023 и 2024 год подтвердил, что массовая установка ПЗУ сократила количество нарушений в работе энрегообъектов, связанных с птицами, почти на 40%. К примеру, в период активного гнездования в марте-апреле 2024 года из-за вмешательства птиц произошло 22 отключения в сетях 6-110 кВ, за аналогичный период 2025 года зафиксировано - 14 таких случаев.

В рамках производственной программы ДРСК особое внимание уделяется защите ЛЭП в зонах с высокой орнитологической активностью. В связи с увеличением количества птиц и ареала их обитания, в ДРСК усилена работа по проведению плановых осмотров ВЛ в начале периода гнездования (март-апрель) с целью выявления новых мест строительства гнезд на опорах и принятия оперативных решений, направленных на предотвращение гибели птиц и возможных отключений ВЛ.

С 2025 по 2029 год в регионах присутствия компании планируется установить почти 77 000 современных ПЗУ, общая стоимость работ составит более 500 млн рублей. Наибольшее количество устройств планируется установить в Амурской области — 40 000, а также ЕАО — 17 700 .

Современные птицезащитные устройства включают изолирующие кожухи, антиприсадные элементы и современные отпугивающие системы, разработанные с учетом климатических особенностей Дальнего Востока.