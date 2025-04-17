«Интер РАО» приступила к основному этапу строительства Новоленской ТЭС в Якутии

Группа «Интер РАО» приступила к этапу проведения основных работ по проекту строительства Новоленской ТЭС. После получения соответствующего разрешения Главгосэкспертизы на площадке началось возведение главного корпуса станции, в зимний период поставлено более 80% металлоконструкций энергетических котлов для трёх энергоблоков единичной мощностью до 185 МВт. Кроме того, для прокладки магистрального газопровода протяженностью более 200 км поставлена большая часть необходимого объёма трубной продукции.

О ходе строительства этой тепловой электростанции детально шла речь на встрече генерального директора ПАО «Интер РАО» Сергея ДРЕГВАЛЯ с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном НИКОЛАЕВЫМ в рамках рабочей поездки.

Энергообъект имеет стратегическое значение для развития экономики Восточной Сибири и Дальнего Востока. Новоленская ТЭС позволит обеспечить энергоснабжение инфраструктуры в рамках расширения Байкало-Амурской магистрали и развития месторождения «Сухой Лог», а также других потребителей, улучшит социально-экономическое развитие Ленска и Ленского района. При строительстве станции используется российское турбинное оборудование, произведённое Уральским турбинным заводом, и трансформаторы, произведённые Воронежским трансформатором.

Также на встрече были затронуты вопросы подготовки специалистов для работы на Новоленской ТЭС, создания рабочих мест и социальной инфраструктуры. По инициативе «Интер РАО» в сентябре 2025 года в Ленском технологическом техникуме откроется новое направление подготовки студентов – «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», а в городской школе №1 будет создан энергокласс. Кроме того, при поддержке компании будут произведены ремонт и оборудование специализированных аудиторий для практической подготовки кадров для будущей электростанции.

Новоленская ТЭС установленной мощностью 550 МВт станет второй по мощности тепловой электростанцией Якутии. Начало поставки мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности запланировано на 1 июля 2028 года. В ходе строительства будет создано 1500 рабочих мест, после ввода станции в эксплуатацию численность персонала составит порядка 500 человек. Объём инвестиций в строительство Новоленской ТЭС в прогнозных ценах составит более 250 млрд рублей (без НДС с учётом индексации).