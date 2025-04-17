На Саяно-Шушенской ГЭС завершен плановый капитальный ремонт гидроагрегата № 3

На Саяно-Шушенской ГЭС (филиал РусГидро) после капитального ремонта ввели в работу гидроагрегат со станционным номером 3 установленной мощностью 640 МВт.

Работы начались в марте 2025 г. в соответствии с утвержденным графиком ремонтов основного оборудования филиала. В процессе капитального ремонта был выполнен типовой объем работ, предусмотренный руководством по эксплуатации завода-изготовителя. Дополнительно была проведена замена уплотнения на втулке ротора главного генератора, с демонтажем верхней крестовины.

Основные работы по капитальному ремонту гидроагрегата выполняла подрядная организация – АО «Гидроремонт-ВКК». Весь объем работ был завершен в установленные сроки. Проведены испытания ГА в сети, замечаний нет.

Строительство Саяно-Шушенской ГЭС было начато в 1963 году, первый гидроагрегат станции был пущен через 15 лет – в 1978 году. Несмотря на это, Саяно-Шушенская ГЭС является одной из самых современных гидроэлектростанций России. Благодаря программе комплексной модернизации РусГидро, несколько лет назад все ее оборудование было заменено на новое, созданное в соответствии с лучшими достижениями науки и техники.

На гидроэлектростанции было полностью обновлено основное и вспомогательное оборудование. Заменены все десять гидроагрегатов, силовые трансформаторы, построено новое распределительное устройство, создана современная автоматизированная система управления технологическими процессами.