«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией вычислительный центр в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили более 1 МВт мощности вычислительному центру в поселке Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Подача электроэнергии осуществляется по сетям 0,4 кВ. В рамках выполненных работ энергетики также смонтировали систему учета электроэнергии.

Объект расположен в промышленной зоне Шушары, где находятся предприятия, входящие в Санкт-Петербургский автомобильный кластер. Ключевая специализация объединения – автомобильная промышленность и производство автокомпонентов.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку можно не выходя из дома на ресурсе электросетевых услуг «Портал-ТП.рф».