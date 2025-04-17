«Россети Северный Кавказ» отремонтируют 55 линий электропередачи 35-110 кВ в Северной Осетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» в 2025 году отремонтируют 55 воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 35-110 кВ.

Энергетики заменят на ЛЭП свыше двух тысяч поврежденных и устаревших изоляторов, смонтируют 84 птицезащитных устройства, выполнят перетяжку провода. От древесно-кустарниковой растительности расчистят порядка 30 га просек энергообъектов.

В числе значимых проектов – ремонт линии электропередачи 110 кВ «Ардон-110 – АЗС». Рабочие бригады заменят на ЛЭП 192 фарфоровых изолятора на новые стеклянные аналоги. Комплекс технических мероприятий позволит повысить надежность электроснабжения 18 тысяч жителей Алагирского района.

На линии электропередачи 110 кВ «Западная – Юго-Западная», обеспечивающей электроэнергией порядка 30 тысяч жителей города Владикавказа, энергетики заменят 18 изоляторов и расчистят охранную зону энергообъекта от поросли.

Работы предусмотрены Программой технического обслуживания и ремонта филиала «Севкавказэнерго» на 2025 год. Своевременная реализация запланированных мероприятий позволит подготовить электросетевой комплекс региона к стабильному функционированию в период низких температур и максимума нагрузок.