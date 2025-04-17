«Россети Юг» снизили количество технологических нарушений в сетях на 30%

Количество технологических нарушений на энергообъектах компании «Россети Юг» в осенне-зимний период (ОЗП) 2024-2025 годов снизилось на 30% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего периода.

В распределительных электросетях низкого уровня напряжения – 0,4 кВ, по которым осуществляется подача электроэнергии жителям регионов ответственности «Россети Юг», количество технарушений сократилось на 27%. Кроме того, снижена средняя длительность перерывов электроснабжения, что позволило повысить надёжность и качество обеспечения электроэнергией потребителей.

Положительная динамика показателей связана, в том числе со своевременным выполнением всех мероприятий программы технического обслуживания и ремонта электросетевого комплекса «Россети Юг». Напомним, в 2024 году объем её финансирования превысил показатель 2023 года на 16% и составил почти 3 млрд рублей. Были отремонтированы 4,3 тыс. единиц коммутационного оборудования, более 3,4 тыс. трансформаторных подстанций, 1,8 тыс. км линий электропередачи, заменено 6,6 тыс. опор, 54 тыс. изоляторов и 830 км провода.