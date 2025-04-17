В Топливном дивизионе «Росатома» разработали новую модель копирующего манипулятора для ядерных и химических производств

Специалисты Центрального проектно-технологического института (АО «ЦПТИ», предприятие Топливного дивизиона «Росатома») разработали копирующий электромеханический манипулятор для выполнения транспортно-технологических операций и обслуживания основного оборудования, включая системы отбора проб, вентили и вспомогательные устройства.

Такие манипуляторы могут найти широкое применение в таких сложных и высокотехнологичных отраслях, как атомная и химическая промышленности. Их использование повысит безопасность и эффективность работы в опасных для человека условиях.

На сегодняшний день проведены прочностные расчеты манипулятора, разработана 3D-модель и расчетно-конструкторская документация, создан опытный образец.

Основное преимущество разработки - возможность точного копирования движения человеческой руки, что позволяет выполнять сложные операции с высокой точностью. Это достигается благодаря координации действий оператора и точности изготовления самого устройства. Устройство также позволяет осуществлять дистанционное управление, система видеонаблюдения даст возможность наблюдать за процессом в реальном времени, несмотря на удаленность. Разработка обладает высокими техническими характеристиками: грузоподъемность - до 10 кг, высота подъема - до 1000 мм. радиус действия - до 900 мм.

«Ключевыми аспектами для обеспечения безопасности эксплуатации являются качество изготовления и точность разработки манипулятора. Например, манипулятор способен выполнять операции с радиоактивными отходами, включая упаковку, перемещение, хранение или переработку материалов в специализированных контейнерах. Точность координации исполнительных органов превосходит аналоги, что позволяет выполнять такие операции с высокой точностью», - отметил первый заместитель генерального директора по инжинирингу АО «ЦПТИ» Николай Васильев.

Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом» (управляющая компания - «ТВЭЛ») включает в себя предприятия по производству ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Будучи единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах и транспортные реакторы атомного флота России. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион является крупнейшим производителем обогащённого урана и лидером глобального рынка стабильных изотопов, активно развивая новые направления в области химии, металлургии, накопления энергии, 3D-печати и цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В данной области созданы отраслевые интеграторы «Росатома» по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии http://www.tvel.ru .

АО «Центральный проектно-технологический институт» специализируется на проектировании объектов, конструировании и изготовлении оборудования для объектов использования атомной энергии (ОИАЭ), науки и ядерной медицины. Направления деятельности компании также включают вывод из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов (ЯРОО), рекультивацию радиационно загрязненных территорий.

Основные направления деятельности:

Проектно-изыскательские работы

Конструирование, изготовление, поставка и монтаж оборудования

Вывод из эксплуатации ЯРОО и рекультивация радиационно загрязненных территорий

Цифровые технологии в проектировании и информационное моделирование

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Использование информационных технологий позволяет внедрять современные методики охраны труда и борьбы с травматизмом.