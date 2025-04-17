Волжская ГЭС повышает надежность: завершен капитальный ремонт гидроагрегата № 21

На Волжской ГЭС (филиал РусГидро) после капитального ремонта введен в эксплуатацию гидроагрегат №21 установленной мощностью 125,5 МВт.

В ходе ремонта гидроэнергетики выполнили работы по ремонту турбины, механической и электрической части генератора, вспомогательного оборудования, а также провели испытания системы регулирования, возбуждения и защит гидроагрегата.

Основные работы по капитальному ремонту гидроагрегата выполнят специалисты АО «Гидроремонт-ВКК» (входит в Группу РусГидро).

Это второй по счету гидроагрегат, который проходит капитальный ремонт в 2025 году. Всего в текущем году энергетики Волжской ГЭС планируют выполнить капитальный ремонт шести и текущий ремонт пятнадцати гидроагрегатов.

Ремонты гидроагрегатов позволят повысить безопасность и надежность работы основного оборудования станции.