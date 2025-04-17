Завершен отбор докладов X Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей»

Для обсуждения в рамках сессий X Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей», которую ПАО «Россети» и журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации проводят с 1 по 3 июля 2025 года в Конгресс-центре ЦМТ, в Москве, программным комитетом было выбрано более 70 докладов по наиболее актуальным темам. При этом, в связи с повышенным вниманием специалистов к различным аспектам обеспечения надежности и качества электроснабжения потребителей, совершенствования и повышения эффективности систем управления производственными процессами и программами, было принято решение расширить количество тематических сессий до семи.

Более 40 докладов будет представлено техническими руководителями и специалистами из электросетевых компаний, предприятий электроэнергетического комплекса и профильных ведомств России и Беларуси. Научно-методологическую основу рассматриваемых вопросов предложат вниманию слушателей 10 докладчиков — представителей профильных научно-исследовательских институтов и образовательных учреждений. Практические результаты внедрения инновационных решений в области развития современной техники и материалов, технологий ремонтов, автоматизированных и роботизированных систем будут презентованы соответствующими компаниями-производителями.

В рамках деловой программы конференции состоится XI Всероссийское совещание главных инженеров-энергетиков (СГИЭ), в котором примут участие более 250 руководителей крупных энергетических и промышленных предприятий. Одновременно с указанными деловыми мероприятиями пройдет Техническая выставка «ЭЭПиР», на которой компании представят новые разработки и последние достижения. Кроме этого, на территории специальной демонстрационной зоны будет организован интерактивный обзор компактных ВЛ 35 кВ, современных устройств коммутации ВЛ 6–20 кВ, устройств грозозащиты ВЛИ 0,4 и 6–20 кВ, защиты от дуги, а также возможностей применения в электроэнергетике технологий виртуальной и дополненной реальности.