Энергетики повысили надежность электроснабжения 60 частных домов в пгт. Малаховка

В начале апреля специалисты «Мособлэнерго» провели ремонтные работы на линии электропередачи в поселке городского типа Малаховка г.о. Люберцы, повысив надежность электроснабжения 60 частных домов, в которых проживает около 240 человек.

В рамках текущей эксплуатации объектов электросетевого хозяйства энергетики провели работы по замене опоры воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ, проложенной от трансформаторной подстанции ТП-37. Линия протяженностью 600 метров обеспечивает электроснабжением частный сектор поселка на ул. Шоссейной.

Работы, проведенные в течение одного дня, позволили повысить надёжность электроснабжения запитанных от данной ЛЭП абонентов и снизить риск технологических нарушений в сетях.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.