Федор Опадчий: «Выполнение мероприятий по повышению надежности генерации – важнейшее условие успешного прохождения летних максимумов Ростовской энергосистемой»

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и руководители АО «СО ЕЭС», Госкорпорации «Росатом», «Росэнергоатома» и «Газпром энергохолдинга» обсудили обеспечение надежной работы энергосистемы Ростовской области ближайшим летом и перспективы ее развития.

Рабочая встреча прошла в Филиале Системного оператора Ростовское РДУ (Региональное диспетчерское управление энергосистем Ростовской области и Республики Калмыкия). От Системного оператора в ней приняли участие Председатель Правления Федор Опадчий, генеральный директор ОДУ Юга Вячеслав Афанасьев и директор Ростовского РДУ Александр Кириченко.

Федор Опадчий проанализировал причины ввода ограничений потребителей летом 2024 года и оценил риски возникновения дефицита мощности летом 2025 года. Он отметил, что аварийная ситуация в июле прошлого года возникла вследствие общего высокого уровня аварийности на электростанциях в условиях резкого роста энергопотребления из-за продолжительных и аномально высоких температур наружного воздуха.

По прогнозу Системного оператора, в случае наступления ближайшим летом периода экстремально высоких температур максимум потребления мощности в ОЭС Юга может достичь значения 22 858 МВт, а в Ростовской области– 3 546 МВт (в нормальных температурных условиях – 3 476 МВт).

«Важнейшим условием успешного прохождения летнего периода максимальных нагрузок является завершение ремонтных работ на оборудовании до наступления пиковых нагрузок и выполнение генерирующими компаниями намеченных мероприятий для повышения надежности работы и недопущения технических ограничений установленной мощности генерирующего оборудования, – подчеркнул Федор Опадчий.

Глава Системного оператора рассказал об основных мероприятиях по развитию сетевой инфраструктуры, направленных на снижение рисков ввода ограничений потребления и включенных в СиПР ЭЭС на 2025–2030 годы.

Федор Опадчий напомнил, что часть ОЭС Юга, в том числе Ростовская область, включена в перечень территорий, где крайне актуальным является строительство новой генерации в целях недопущения перспективных дефицитов мощности,