Газпромбанк и Правительство ЯНАО дали старт строительству дороги в направлении горнолыжного курорта «Рай-Из»

В Ямало-Ненецком автономном округе приступили к строительству автодороги п. Харп – Горнолыжный центр – МАС «Снежинка» (участок п. Харп-Горнолыжный центр). Строительство ведется на основании концессионного соглашения, подписанного между Правительством ЯНАО и компанией «Полярная магистраль» при участии входящего в Группу Банка ООО «ГПБ-Инфраструктурный Холдинг». Проект реализуется в рамках программы комплексного развития туристического кластера на Ямале.

Общая протяженность участка дороги к горнолыжному экокурорту «Рай-Из» – 19,5 км. Капзатраты на строительство, по предварительным оценкам, составят 11,8 млрд рублей. Газпромбанк выступает старшим кредитором, участвует в реализации проекта, обеспечивая его бесперебойным финансированием.

Автодорога будет IV категории, предусмотрено возведение и 14 мостовых переходов, включая мост через реку Собь, водопропускных труб, систем водоотведения и линий электропередач.

Одновременно создаваемый в рамках другого инвестпроекта Банка экокурорт «Рай-Из» будет всесезонным. Ожидается, что через 3 года на севере горного массива «Рай-Из» появятся горнолыжные трассы протяженностью 12 км, оснащенные подвесными канатными дорогами, новые гостиницы на 320 номеров, спа-комплекс, спортивные школы, широкий спектр досуговых объектов (отдельный банный комплекс, веревочный парк и пр). Как отметил 27 марта Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Международном Арктическом форуме, Центр арктического туризма с горнолыжным направлением в ЯНАО – новый туристический проект на растущем арктическом направлении и призвал федеральное правительство поддерживать инициативы, которые «открывают новые границы Арктики».

«Поддержка развития инфраструктурных проектов в сфере туризма – важная часть деятельности #МЕГАИГРОКа в УФО, и мы тщательно изучаем проекты, направленные на повышение привлекательности местных регионов. В этом вопросе ощущаем полную поддержку со стороны Правительства России, Правительства Ямала, наших партнеров. Строительство автодороги к курорту «Рай-Из» – значимый шаг в этом направлении. Объекты на плато Рай-Из обладают высоким туристическим потенциалом и будут одним из ярких примеров правильного отношения человека к природе. Всё это вместе с первоклассной инфраструктурой сделает «Рай-Из» особой точкой на рекреационной карте страны. Кроме того, знаковая инициатива поспособствует развитию смежных областей: дорожного строительства и торговли. В выигрыше окажутся все: местные жители, гости субъекта, власти и бизнес», – отметил Первый Вице-Президент Газпромбанка Павел Бруссер.

Окончание работ по строительству автодороги планируется к июлю 2027 года.