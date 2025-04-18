Кабельный завод «Цветлит» участвовал в рабочей встрече по вопросам взаимодействия с институтами развития

Кабельный завод «Цветлит» стал участником встречи, прошедшей 16 апреля 2025 года в АУ «Технопарк — Мордовия». Мероприятие было организовано совместно с исполняющим обязанности Председателя Правительства Республики Мордовия Эмеевым Б.Э., представителями промышленности региона, включая федеральные и региональные институты развития: Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки инжиниринга и инноваций», Акционерное общество «Корпорация МСП», Фонд содействия инновациям, Акционерное общество «Российский экспортный центр», Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, Публичное акционерное общество «Сбербанк России».

Участники обсудили различные аспекты поддержки бизнеса, включая возможности участия в грантовых программах, условия льготного и субсидированного кредитования, механизмы поддержки экспортеров и перспективы развития территорий особых экономических зон. Встреча позволила представителям завода обозначить приоритеты дальнейшего взаимодействия и согласовать направления продуктивного партнерства.

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