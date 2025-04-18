Продукция псковского завода «СКТ Групп» подтвердила высокую оценку заказчиков на международной нефтегазовой выставке

«СКТ Групп» занимает 1 место на рынке геофизического кабеля по объему продаж. Именно в Пскове было разработано и освоено серийное производство широкой номенклатуры бронированных грузонесущих геофизических кабелей. Надежность этого кабеля неоднократно признана специалистами нефтегазовой отрасли. Этот продукт и был представлен заводом «СКТ Групп» на стенде АКРОН Холдинг на международной нефтегазовой выставке «Нефтегаз 2025». Выставка, бесспорно, была очень насыщенная – множество участников нефтегазовой отрасли и предложений для отрасли. Наблюдается интерес китайских поставщиков к российскому рынку и совместным проектам. Это отмечает и портал «Рускабель».

В части производства геофизического кабеля прослеживаются тенденции копирования российских продуктов китайскими производителями. Однако, копирование не всегда означает выход качественного кабеля на рынок. Иногда такой кабель оказывается «одноразовым». В практике «СКТ Групп» есть примеры, когда покупатель геофизического кабеля использует его на месторождениях 10 лет и более, т.е. многократно.

Поясним для читателей – особенность геофизического кабеля в том, что это одновременно и грузонесущий трос, и электрическая линия передачи информации. Кабель должен держать как собственный вес на протяжении всей глубины скважины (а это и 5, и 7 км), так и вес приборов, прикрепленных на его конце (от 3 тонн и выше). Работает кабель в условиях агрессивных сред – температуры, давления на разных границах пластов, движения пород, резких толчков, воздействия промывочной жидкости. Поэтому крайне важно иметь качественный, прочный, долговечный кабель, который гарантированно позволит снять все параметры скважины.