Сергей Цивилев провел переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном

Сергей Цивилев и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян обсудили перспективы российско-китайского сотрудничества в энергетике.

«Наши народы во все времена были, есть и будут всегда близкими соседями и надежными партнёрами. На встрече мы рассмотрели основные вопросы по развитию энергетического сотрудничества наших стран, которое сейчас в мире набирает все большую ценность», – заявил Глава Минэнерго России.

Министр также подчеркнул, что 2025 год является особенным для России и Китая, в свете празднование 80-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.

В свою очередь, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян отметил важное значение российско-китайского сотрудничества в глобальной энергетической безопасности.

«Энергетическое сотрудничество Китая и России является важной основой практического взаимодействия двух стран, а также позитивной силой в обеспечении глобальной энергетической безопасности», – сказал Дин Сюэсян.

Он также отметил, что в последние годы объем торговли энергоресурсами между Китаем и Россией составляет более трети от общего объема двусторонней торговли.