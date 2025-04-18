Солнечные станции Группы компаний Хевел выработали свыше 7 млрд кВт*ч электроэнергии

Совокупная выработка солнечных электростанций Группы компании «Хевел» за все время эксплуатации превысила 7 млрд кВт*ч. Этого объема достаточно, например, для энергоснабжения Республики Бурятия в течение года (за 2023 год энергопотребление в регионе составило 6,6 млрд кВт*ч).

Первая сетевая солнечная электростанция мощностью 5 МВт была введена в эксплуатацию в поселке Кош-Агач Республики Алтай в 2014 году. На сегодняшний день в портфеле компании уже более 50 крупных солнечных электростанций в 14 регионах России: от Краснодарского края до Забайкалья. По итогам 2024 года ими произведено около 1,4 млрд кВт*ч экологически чистой энергии, для сравнения в 2015 году выработка составляла лишь 0,06 млрд кВт*ч.

С момента ввода первой солнечной электростанции многократно увеличилась единичная мощность энергообъектов - с 5 до 60 МВт, а общая установленная мощность СЭС Хевел составляет 1,2 ГВт. Самый высокий коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) солнечных электростанций в России – 19,2% зафиксирован в Республике Алтай (на Кош-Агачской СЭС).

Солнечные электростанции группы работают на оптовом и розничном рынках электроэнергии, а также в изолированных энергорайонах страны. За время работы станции успешно прошли испытания как высокими температурами, так и морозами, значительной снеговой нагрузкой.

Справочно: В настоящее время на территории России действуют 75 солнечных электростанций общей установленной мощностью 2,5 ГВт. Доля установленной мощности солнечной генерации в энергосистеме России составляет 1%. Регионами-лидерами по объему установленной солнечной генерации являются Оренбургская и Астраханская области, а также Республика Калмыкия.

Группа компаний «Хевел» основана в 2009 г., является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят три подразделения: завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске (Чувашская Республика), девелоперское подразделение, которое проектирует, строит и эксплуатирует солнечные электростанции, а также Научно-технический центр (г. Санкт-Петербург), который является крупнейшей в России профильной научной организацией в сфере фотовольтаики.