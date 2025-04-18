В ЛЭТИ создали макет «умной» антенны, перспективной для систем связи 5G NR-FR2

В перспективе разработка позволит с высокой скоростью передавать большой объём данных в заданные направления в пространстве за счет электронного сканирования.

Непрерывное увеличение объемов передачи данных через мобильные системы создает необходимость в совершенствовании телекоммуникационных технологий на глобальном уровне. Этот процесс требует разработки новых, более эффективных стандартов связи, которые соответствуют определенным частотным диапазонам радиоволн. В настоящее время самым актуальным из таких стандартов является пятое поколение мобильной связи.

В современных задачах разработки систем связи особое внимание уделяется технологиям 5G, которые требуют создания высоконаправленных управляемых антенн для базовых станций. Как правило, стандарт связи 5G включает в себя два частотных диапазона: FR1 (0,6-6 ГГц) и FR2 (24-52 ГГц). С увеличением рабочих частот возникают проблемы экономической эффективности, поскольку на рынке может отсутствовать необходимая электронная компонентная база, а существующие компоненты могут быть дорогостоящими. В некоторых диапазонах частот, особенно в FR2, реализация полностью цифровых антенных решеток оказывается затруднительной.

В связи с этим для систем связи пятого поколения наблюдается рост популярности антенных решеток, диаграммообразование (формирование диаграммы направленности системы) в которых выполняется частично аналоговым и частично цифровым способом. Для эффективной реализации антенных систем в диапазоне FR2 необходим подобный гибридный подход, объединяющий преимущества аналоговых и цифровых технологий для оптимизации производительности и снижения затрат.

«Для решения этой проблемы мы разработали макет управляемой антенны на основе гибридной архитектуры в диапазоне 28 ГГц. Как правило, в подобной диаграммообразующей схеме фазовое сканирование осуществляется за счет изменения состояния аналоговых фазовращателей, что позволяет значительно снизить количество цифровых приемопередатчиков в составе системы связи. Такой подход существенно снижает себестоимость антенной системы, упрощает проектирование и позволяет обеспечить достаточную для большинства задач точность формирования диаграммы направленности. Ко всему прочему, диапазон 28 ГГц является перспективным для развертывания сетей связи стандарта 5G FR2 в Российской Федерации. В перспективе разработку можно будет использовать в телекоммуникационном оборудовании для систем связи данного диапазона». Младший научный сотрудник кафедры микрорадиоэлектроники и технологии радиоаппаратуры (МИТ), аспирант кафедры МИТ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Игорь Владимирович Григорьев

В рамках проекта была поставлена задача разработать макет антенной системы, состоящий из облучателя и фокусирующей линзы. Подобное решение объединяет преимущества отражательной фазированной антенной решетки (ОФАР) и линзовой антенны. Это позволяет обеспечить высокую направленность антенной системы и электронное сканирование пространства.

Так, исследователи создали макет управляемой антенны для того, чтобы оценить преимущества использования линзовой антенны с облучателем в виде ОФАР. Основная идея данного этапа заключалась в достижении высокого коэффициента усиления антенной системы и обеспечении возможности электронного сканирования пространства с помощью использования перестраиваемой ОФАР. В рамках работы на основе программируемой логической интегральной схемы была разработана система управления лучом (СУЛ), позволяющая изменять электрические характеристики облучателя.

После этого ученые провели электродинамическое моделирование линзы с облучателем в виде ОФАР и измерили направленные характеристики антенной системы в Центре коллективного пользования «Безэховая камера» СПбГЭТУ «ЛЭТИ». В результате было установлено, что диапазон углов сканирования антенны составляет ±30 градусов в двух плоскостях. Таким образом, антенна позволяет излучать сигнал в заданном направлении.

ОФАР состоит из 100 антенных элементов, к которым подводится напряжение с цифро-аналоговых преобразователей. Для задания распределения напряжений, необходимых для отклонения луча на заданный угол, используются четыре платы цифро-аналоговых преобразователей, которые входят в состав системы управления лучом. Основная задача системы заключается в установке требуемого напряжения на каждой из ячеек ОФАР на основе данных, формируемых в программном обеспечении. В нем также предусмотрен режим генерации тестовых данных для контроля установки напряжения, что является важным аспектом работы системы.

«Преимуществом данной антенной системы является наличие системы управления. В качестве формирователей управляющих напряжений, прикладываемых к антенному элементу облучателя, использовались 12-битные цифро-аналоговые преобразователи. Это позволило плавно управлять электрическими параметрами антенного элемента, что в свою очередь дает возможность влиять на ослабление СВЧ мощности, отраженной ОФАР. Подобный подход открывает большие возможности для оптимизации диаграммы направленности облучателя по заданным параметрам». Техник МИТ, студент 4 курса факультета радиотехники и телекоммуникаций СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Баязет Акылбекович Искаков

На текущем этапе коллектив ученых кафедры МИТ в лице доцента Павла Анатольевича Туральчука, ассистента Виталия Витальевича Кириллова, инженера Виктора Александровича Яковлева, аспиранта Игоря Владимировича Григорьева, а также техника Баязета Акылбековича Искакова работают над главными задачами дальнейшей работы – миниатюризацией СУЛ, а также над повышением эффективности работы антенной системы. Достижение компактности системы управления позволит улучшить направленные характеристики антенны за счет минимизации паразитного переизлучения от СУЛ.

Работа по разработке линзовой антенны с электронным управлением в диапазоне 28 ГГц выполнялась в рамках научного проекта, выполняемого из собственных средств СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в рамках мер по реализации инновационной деятельности в 2024 году (номинация «Молодежный проект»). В рамках выполнения работы в 2024 году был зарегистрирован результат интеллектуальной деятельности на программу для ЭВМ: «Программа для расчета амплитудно-фазового распределения по апертуре управляемой отражательной антенной решетки с голографическим формированием диаграммы направленности» (№ 2024690424).