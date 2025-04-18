В Воскресенске запустили кабельный завод белорусского производителя

Новый завод по выпуску оптоволокна и кабелей запустили в подмосковном Воскресенске. Участие в открытии производства приняли губернатор Московской области Андрей Воробьев и посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник.

"Сегодня мы в Воскресенске, чтобы совместно с послом Республики Беларусь в России Александром Николаевичем [Рогожником] запустить завод. Мы дружим с белорусами, вы знаете, что очень теплые отношения у наших президентов. И когда наша делегация встречалась с Александром Григорьевичем [Лукашенко], правительством республики, мы обсуждали реализацию общих проектов", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

По словам губернатора, продукция предприятия поможет Подмосковью удовлетворять огромный запрос на центры обработки и хранения данных.

В пресс-службе добавили, что новый завод компании "Белтелекабель" сможет выпускать более 30 тыс. км оптоволокна и кабеля связи в год. Эта продукция востребована в жилищном строительстве, создании транспортной инфраструктуры и так далее. На предприятии будет создано 150 рабочих мест.

Отмечается, что в ближайшие четыре года "Белтелекабель" планирует построить в Подмосковье дополнительный цех, а также наладить на этих площадях производство электрического кабеля.

Новый завод

"Реализация такого замечательного проекта - это еще одно подтверждение, что в технологическом смысле мы становимся сильнее, что мы все можем. И, несмотря на уход европейских, иностранных компаний, развиваемся и двигаемся вперед, создаем рабочие места. Очень рад, что запускаем предприятие именно в Московской области", - цитирует пресс-служба Рогожника.

Посол подчеркнул, что производство станет одним из трех заводов в СНГ, обеспечивающих кабельной продукцией все базовые станции связи, все телекоммуникационное оборудование.

По словам Рогожника, в Подмосковье планируется дальнейшее осуществление совместных проектов с Белоруссией. Так, в ходе встречи с губернатором обсуждалось строительство в регионе завода сухих смесей, крупного центра, где будут производиться коммунальные машины для нужд Московской области и Москвы.