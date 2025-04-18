«Контактор» принял участие во Всероссийской эстафете проекта «Инженеры Победы»

15 апреля в Ульяновском государственном техническом университете прошёл региональный этап Всероссийской эстафеты в рамках Международного исторического проекта «Инженеры Победы», посвящённого роли отечественных инженеров в годы Великой Отечественной войны. Участниками масштабного события стали более 150 школьников и студентов региона.



В рамках мероприятия была организована тематическая выставка промышленных предприятий, внёсших весомый вклад в достижение Великой Победы. В их числе - АО «Контактор».

«Экспозиция не только напомнила о героизме тыла, но и продемонстрировала уникальные артефакты военных лет, которые стали символом трудового подвига ульяновцев», - отметил первый заместитель Министра промышленности, инвестиций и науки Ульяновской области Алексей Царёв.

В экспозиции «Контактор» были представлены архивные документы, летописи военных лет, книги почета, образцы продукции и знамя «Организация трудовой славы».



Мероприятие реализовано при поддержке Минпромторга РФ и приурочено к празднованию 80-летия Великой Победы.