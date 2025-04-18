На Камской ГЭС завершен капитальный ремонт гидроагрегата №7

Энергетики Камской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») завершили капитальный ремонт гидроагрегата №7, ставший первым в 2025 году. Целью проведения ремонта является повышение надежности энергетического оборудования, зданий и сооружений ГЭС.

Капитальный ремонт гидроагрегата включал в себя типовой объем работ по восстановлению исправности и ресурса с заменой его базовых частей. Предварительный мониторинг технического состояния машины показал отсутствие необходимости выемки гидроагрегата из шахты. Ремонту подверглись ключевые части гидроагрегата – турбина, генератор и вспомогательное оборудование. Гидроагрегат прошел приемо-сдаточные испытания под нагрузкой и уже включен в сеть.

«Завершение капитального ремонта гидроагрегата №7 – важный шаг в обеспечении надежной и бесперебойной работы Камской ГЭС. Благодаря профессионализму наших специалистов все работы по ремонту турбины и гидрогенератора выполнены в полном объеме и в срок», – отметил директор Камской ГЭС Сергей Двинянинов.

В 2025 году энергетикам Камской ГЭС предстоит провести капитальные ремонты еще двух гидроагрегатов №6 и №19. Самым масштабным станет ремонт гидроагрегата №19, где помимо типового капитального ремонта, будет произведена замена втулки ротора и диска подпятника.